Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, составило 203 тыс., увеличившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 199 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 202 тыс., пересмотрено с 200 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 197.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, выросло на 70 тыс. и составило 1.763 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.693 млн, пересмотрен с 1.697 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.717 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 октября, выросло на 6.7 тыс. и составило 1.524 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.787 млн.