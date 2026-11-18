Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре снизился на 4.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 63.0 пункта против 66.1 в сентябре (пересмотрено с 66.0), обновив рекордно низкое значение, которое было зафиксировано в сентябре, а ранее – в январе 2025 года на уровне 70.6.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение индекса на 1.8%.

В годовом сравнении индекс снизился на 16.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.