Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в октябре уменьшилось на 7.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1295 тыс. в годовом исчислении против 1398 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1400 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1380 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 8.7%.