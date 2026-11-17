Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.4% в августе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в августе (пересмотрено с +1.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.33 против 1.42 годом ранее.