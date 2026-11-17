Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в сентябре.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику октябрьского показателя.

По сравнению с октябрём 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 2.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 76.4% против 76.8% в сентябре (пересмотрено с 76.9%).

В октябре 2025 года показатель составлял 75.6%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.