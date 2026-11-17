Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после увеличения на 0.8% в сентябре.

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 6.8%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.6% после повышения на 1.1% месяцем ранее (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 8.1%.