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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2026 г.Индекс цен производителей США в октябре вырос н...
вчера 16:35

Индекс цен производителей США в октябре вырос на 0.3%

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в сентябре (пересмотрено с 1.3%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.4%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 6.5% против 6.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 6.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с 0.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 5.0%, как и в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 5.0%.

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