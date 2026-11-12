EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.7 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 5.9 млн баррелей

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 ноября, вырос на 4.7 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 1.8 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина неизменными.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 4.1 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 2.6 млн барр. и составили 279.5 млн барр., что является минимальным уровнем за период с 1982 года. Максимальная вместимость резерва - 714 млн барр., операционный минимум для запасов нефти в SPR составляет 252.4 млн барр. При более низком уровне запасов могут возникнуть сложности в функционировании резерва.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении нефти из SPR с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.1 млн барр. и составили 27.4 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 14.013 млн барр. в сутки против 14.003 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 ноября, выросли на 9.0 млн барр., запасы бензина почти не изменились (+4 тыс. барр.), запасы дистиллятов выросли на 1.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.18 млн барр.