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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 ноября 2026 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:29

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре сократились на 5.5% (расширенное сообщение)

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре сократились на 5.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.75 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.89 млн домов.

По сравнению с октябрём 2025 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 8.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 416.7 тыс. долл, повысившись на 0.4% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.59 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 1.3% по сравнению с сентябрём и на 4.6% в годовом сравнении.

В октябре потребовалось бы 5.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.7 в сентябре и 4.4 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в октябре в среднем составил 35 день против 33 в сентябре и 34 в октябре 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в октябре достигла 7.33% годовых в сравнении с 6.86% в сентябре и 6.25% годом ранее.

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