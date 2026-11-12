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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 ноября 2026 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 16:40

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 20 тыс.

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, составило 200 тыс., увеличившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 197 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 191 тыс., пересмотрено со 189 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 195.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 октября, сократилось на 20 тыс. и составило 1.697 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.717 млн, пересмотрен с 1.718 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.708 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 октября, выросло на 10.2 тыс. и составило 1.518 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.768 млн.

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