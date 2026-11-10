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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2026 г.Инфляция в США в октябре выросла на 0.4%, базов...
вчера 16:35

Инфляция в США в октябре выросла на 0.4%, базовая инфляция повысилась на 0.3%

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро статистики труда Минтруда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.6% в сентябре.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.3% в сентябре.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с -0.5%).

Годовые сравнения в октябрьском отчете не проводились в связи с отсутствием сравнительной базы из-за прошлогоднего шатдауна.

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