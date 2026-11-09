Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в августе (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.6%, как сообщалось в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 2.0% в августе (пересмотрено с +1.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в сентябре составил 1.21 против 1.34 годом ранее.