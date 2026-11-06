Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 165 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчету Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 165 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 65 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за сентябрь пересмотрены в сторону повышения - до +60 тыс. с +29 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре увеличилось на 159 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 64 тыс.

В отчете NFP говорится, что занятость выросла в сфере профессиональных и деловых услуг, в здравоохранении, а также в транспортной отрасли и складском хозяйстве.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 55.1 тыс., в сфере частных образовательных услуг сократилось на 2 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 70 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли сократилась на 13 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах уменьшилось на 7.2 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 6 тыс., в оптовой торговле - сократилось на 9.1 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 24.8 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 7 тыс., в сфере информационных технологий сократилось на 1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 5.6 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест сократилось на 3 тыс. после повышения на 16 тыс. в сентябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 19 тыс. после увеличения на 13 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 1 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи уменьшилась на 0.6 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в октябре увеличилось в целом на 6 тыс. по сравнению с сентябрем. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксирован отток 5 тыс. сотрудников.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре снизился на 0.1 п.п. и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.2%. Официальный отчет по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в прошлом месяце сократилось на 41 тыс. до 7.07 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 463 тыс. до 163.62 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 293 тыс. до 105.00 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 421 тыс. до 170.68 млн.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы (participation rate) вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.9%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в октябре увеличилось с учетом сезонных колебаний на 19 тыс. до 1.96 млн, составив 27.6% от общего числа безработных против 27.1% в сентябре.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 34 тыс. с учетом сезонных колебаний, составив 3.17 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в октябре выросло на 714 тыс. до 135.09 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 242 тыс. до 28.50 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день), выросло на 339 тыс. до 4.84 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчет которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся ее поиском время от времени, вырос на 0.3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с сентябрем и составил 7.9% с учетом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.4 часа, как и в сентябре.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 38.00 долл против 37.86 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В сентябре почасовая зарплата выросла на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.1% после повышения на 3.2% в сентябре (пересмотрено с 3.0%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 2.9%.

Средняя недельная заработная плата повысилась до 1307.20 долл в сравнении с 1302.38 долл в сентябре.