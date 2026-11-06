Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.4 часа, как и в сентябре.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 38.00 долл против 37.86 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В сентябре почасовая зарплата выросла на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.1% после повышения на 3.2% в сентябре (пересмотрено с 3.0%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 2.9%.

Средняя недельная заработная плата повысилась до 1307.20 долл в сравнении с 1302.38 долл в сентябре.