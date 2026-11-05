Число повторных обращений по безработице в США выросло на 23 тыс.

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 октября, составило 189 тыс., уменьшившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 197 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 195 тыс., пересмотрено со 194 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 194.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 октября, выросло на 23 тыс. и составило 1.718 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.695 млн, пересмотрен с 1.701 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.710 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 октября, выросло на 8.5 тыс. и составило 1.51 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.76 млн.