Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 2% по сравнению с сентябрем

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 43.99 тыс. против 43.28 тыс. в сентябре.

В годовом сравнении показатель снизился на 71%.

Всего за десять месяцев текущего года было объявлено о планируемом увольнении 617.2 тыс. сотрудников, что оказалось на 44% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.

Технологический сектор с начала года потерял 171.5 тыс. рабочих мест, что оказалось на 21% больше, чем в январе-октябре месяцев прошлого года. Сектор стал лидером по числу объявленных увольнений в 2026 году, на него приходится 28% от общего числа сокращений.

Однако в октябре увольнения в сфере технологий замедлились, предписания получили 5,6 тыс. человек - минимальное число в этом году. Лидером по увольнениям в прошлом месяце стала пищевая отрасль – 9,7 тыс., что стало самым высоким показатель для сектора за месяц в текущем году. Всего в 2026 году в отрасли было объявлено о сокращении 39,4 тыс. сотрудников (+43% г/г).