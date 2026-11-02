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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2026 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 18:18

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в октябре снизилась

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в октябре снизилась на 2.7 пункта до 75.2.

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя с 77.9 до 77.2.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

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