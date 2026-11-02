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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2026 г.Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмо...
вчера 18:17

Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за октябрь пересмотрен в сторону понижения, составив 54.9 против 56.0 в предварительном отчете.

Тем не менее, индекс продолжил двигаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 56.0.

В сентябре значение индекса составило 55.9.

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