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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2026 г.ISM-Chicago: Бизнес-барометр Чикаго в октябре с...
вчера 17:00

ISM-Chicago: Бизнес-барометр Чикаго в октябре снизился

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчету MNI Indicators и Института управления поставками Чикаго (ISM-Chicago), индекс деловой активности в регионе Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в октябре снизился до 55.3 против 58.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.8.

Индекс рассчитывается по результатам опроса менеджеров по закупкам компаний Чикагского региона - как промышленных, так и непромышленных. Он представляет собой взвешенную сумму пяти составляющих: новых заказов, объема производства, занятости, портфеля невыполненных заказов и сроков поставок. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение деловой активности, ниже 50 пунктов - на ее сокращение.

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