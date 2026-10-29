ЕЦБ предупредил о «затяжном характере энергетического шока»

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 29 октября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.65%. Ставка по кредитам ЕЦБ сохранена на уровне до 2.90%, ставка по депозитам – на уровне 2.50%.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков.

Ставка по депозитам, составляющая 2.50%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорится, что цены на энергоносители продолжают расти, создавая риски ускорения инфляции и замедления экономического роста. Однако несмотря на проявляющиеся последствия энергетического шока, базовая инфляция пока остается относительно стабильной, а заработная плата на данном этапе не демонстрирует существенной реакции, отметил регулятор.

ЕЦБ полагает, что усиление и затяжной характер энергетического шока, а также его влияние через косвенные эффекты и вторичные последствия, вероятно, приведут к росту инфляции и снижению темпов экономического роста. Регулятор отметил, что условия финансирования в последнее время стали более жесткими, что окажет сдерживающее влияние на инфляцию и экономический рост. Совет управляющих намерен проводить такую денежно-кредитную политику, которая обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ выразил уверенность, что располагает всеми необходимыми инструментами для действий в условиях нынешней высокой неопределенности, пообещав, что будет придерживаться подхода в ДКП, основанного на инфляционных прогнозах и связанных с ними рисков в свете поступающих экономических и финансовых данных. ЕЦБ повторил, что не принимает заранее решений относительно конкретного пути изменения процентных ставок.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Кроме того, предусмотрен инструмент защиты трансмиссионного механизма (Transmission Protection Instrument), призванный противодействовать необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая создает серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики во всех странах еврозоны. Это позволит Совету управляющих более эффективно выполнять свою задачу по обеспечению ценовой стабильности.