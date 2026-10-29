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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2026 г.Рост базовой инфляции в США в сентябре составил...
сегодня 15:43

Рост базовой инфляции в США в сентябре составил 3.1% в годовом сравнении

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В августе базовая инфляция увеличилась на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в сентябре вырос на 3.1% против +3.0% в августе.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) вырос на 3.6% в годовом сравнении против +3.4% в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в сентябре вырос на 0.5% после повышения на 0.3% в августе.

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