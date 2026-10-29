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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2026 г.Личные доходы американских потребителей в сентя...
сегодня 15:40

Личные доходы американских потребителей в сентябре повысились на 0.2%, личные расходы выросли на 0.5%

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в августе (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в сентябре снизились на 0.3% после нулевого изменения месяцем ранее.

Личные расходы американских потребителей выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в августе.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в сентябре на 0.6%.

Норма сбережений составила 3.8%.

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