Глава ФРС США Кевин Уорш: инфляция остается выше цели почти шесть лет, вернуть ее к 2% - наша ответственность (ПОВТОР)

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 28 октября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевин Уорш заявил, что ситуация на рынке труда складывается «вполне позитивно», однако инфляция превышает целевой уровень в 2% уже почти шесть лет. «Вернуть инфляцию к цели - наша ответственность», - подчеркнул он.

По итогам состоявшегося 27-28 октября заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.75-4.00% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями. В сентябре ФРС повысила ставку на 0.25 процентного пункта (п.п.), впервые с июля 2023 года.

28 октября решение было принято 10 голосами против 2. Управляющая ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение ставки на 0.25 п.п.

В сопроводительном заявлении FOMC прямых сигналов о перспективах денежно-кредитной политики (ДКП) вновь не содержалось. Вместе с тем Комитет повысил оценку экономической активности, которая, по его мнению, растет «высокими темпами» (в сентябре - «уверенными»), и отметил, что инфляция остается повышенной.

В ходе пресс-конференции Кевин Уорш заявил, что не сторонник «предварительных сигналов» (forward guidance) о будущей траектории ставки, за исключением чрезвычайных обстоятельств. По его словам, приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс не повлияли на решение Комитета. Опасения потребителей по поводу роста цен, в том числе на бензин, Уорш назвал краткосрочными.

Уорш объявил об изменении графика заседаний FOMC. Число заседаний останется прежним, восемь в год, однако в 2027 году одно из них будет полностью посвящено стратегии ДКП, без голосования по ставке и без публикации заявления, а в 2028 году таких заседаний будет два. Глава ФРС также сообщил, что пять рабочих групп продолжают пересмотр ключевых направлений работы регулятора.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась сдержанно позитивной. К закрытию торгов 28 октября индекс DJIA вырос на 0.19%, индекс S&P 500 - на 0.28%, индекс Nasdaq Composite - на 0.27%.

Индекс доллара США к 23:00 мск 28 октября достиг отметки 102.12 (-0.24%). Доходность 2-летних казначейских облигаций по итогам торгов снизилась на 0.046 п.п. до 4.693%, доходность 10-летних UST выросла на 0.016 п.п. до 5.015%, доходность 30-летних UST увеличилась на 0.034 п.п. до 5.345%