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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.0 млн баррелей

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 октября, снизились на 2.03 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.4 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующемся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.5 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.

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