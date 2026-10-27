Продажи новых домов в США в сентябре сократились на 0.6% (расширенное сообщение)

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре сократились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 680 тыс. в августе (пересмотрено с 684 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 651 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2025 года продажи новых домов уменьшились на 5.3%.

В целом, в сентябре было продано 56 тыс. новых домов против 57 тыс. в августе и 53 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 17 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (11 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов). Кроме того, было продано 7 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 5 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 2 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 400.4 тыс. долларов против 385.4 тыс. в августе и 394.2 тыс. в июле. В сентябре 2025 года медианная цена проданного дома составляла 416.8 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 472.8 тыс. долларов против 470.8 тыс. в августе и 524.3 тыс. в июле. В сентябре 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 506.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец сентября составили 476 тыс. единиц против 481 тыс. в августе и 482 тыс. в июле.

При зафиксированном в сентябре уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 8.4 месяца против 8.5 в августе и 8.9 в июле.