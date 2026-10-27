Индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно вырос

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 91.7 пункта против 84.2 в сентябре (пересмотрен с 81.9).

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 81.2.

Индекс оценки текущей ситуации вырос на 8.6 пункта до 120.4.

Индекс экономических ожиданий повысился на 6.9 пункта до 72.6.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса американских домохозяйств, которые отвечают на пять вопросов: как они оценивают текущие деловые условия и ситуацию на рынке труда, а также каких изменений деловых условий, рынка труда и своих доходов ожидают в ближайшие шесть месяцев.

По данным Conference Board, в октябре средние инфляционные ожидания потребителей на ближайшие 12 месяцев снизились, однако остались на повышенном уровне - 5,8%. Потребители по-прежнему ожидают роста процентных ставок в течение следующих 12 месяцев. В целом, в октябре среди потребителей было больше тех, кто ожидает роста цен на акции в ближайшие 12 месяцев, чем тех, кто прогнозирует их снижение.