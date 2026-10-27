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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2026 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос ...
вчера 16:05

FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.3%

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.4%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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