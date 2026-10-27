Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 2.7% в годовом сравнении

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.27% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 2.65% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.6% в годовом сравнении после его роста на 2.5% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.37% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 3.62% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.28% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 2.09% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.