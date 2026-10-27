Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.5%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0.1% (пересмотрено с -0.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.6% после его роста на 0.2% в августе.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.6% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.7%.