Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в октябре составил 48.0.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 46.3. Аналитики прогнозировали его сохранение без пересмотра

В сентябре значение индекса составило 48.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине октября составил 4.7%, как и в начале месяца, против 4.6% в сентябре.