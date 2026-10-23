Курс доллара 80.5381   Курс евро 90.2429  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
23.10.2026 17:08

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в октябре составил 48.0.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 46.3. Аналитики прогнозировали его сохранение без пересмотра

В сентябре значение индекса составило 48.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине октября составил 4.7%, как и в начале месяца, против 4.6% в сентябре.

Другие новости

23.10.2026
18:04
Люди, понимающие выгоду сотрудничества с Россией, в Нидерландах есть - посол РФ
23.10.2026
17:50
Биржевая цена на золото опустилась ниже $4000 за тройскую унцию впервые с 29 июля
23.10.2026
17:37
Сбалансированная бюджетная политика поможет снизить инфляционные риски - Решетников
23.10.2026
17:23
Верховный суд РФ подтвердил законность премий 31 экс-руководителю "Гугла"
23.10.2026
17:08
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения
23.10.2026
17:06
Перечисления ФТС РФ в бюджет за девять месяцев 2026 г выросли на 15% - ведомство
23.10.2026
16:53
Индекс Services PMI США в октябре умеренно снизился
23.10.2026
16:53
Индекс Manufacturing PMI США в октябре превысил прогноз
23.10.2026
16:49
Цена нефти марки Brent поднялась выше $116 за баррель впервые с 19 марта
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.