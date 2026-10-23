Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14.0%, но ухудшил прогноз по ее траектории

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 октября, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки на уровне 14.00%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ отметил, что текущее ценовое давление сохраняется повышенным, а инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке регулятора, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции.

Высокие инфляционные ожидания, по мнению ЦБ, препятствуют замедлению инфляции. Несмотря на некоторое снижение ожиданий населения и бизнеса в октябре, в последние месяцы они в целом находятся вблизи максимальных уровней за два года. Выросли и ожидания участников финансового рынка и аналитиков.

Регулятор подал нейтральный сигнал по ключевой ставке, заявив, что будет принимать дальнейшие решения по ней в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

В обновленном среднесрочном прогнозе Банк России сузил прогнозный диапазон средней ключевой ставки на 2026 год до 14.6% (июльский прогноз: 14.5-14.6%). С учетом того, что с 1 января по 25 октября текущего года средняя ключевая ставка равна 14.7%, с 26 октября до конца 2026 года средняя ключевая ставка составит 14.0% (с учетом округления). Это, как уточнил ЦБ, допускает как сохранение, так и изменение ключевой ставки на заседании в декабре.

Прогноз по ставке на 2027 год повышен до 12.5-13.5% (ранее: 10.5-12.5%), на 2028 год - до 9.0-10.0% (ранее: 8.0-9.0%), на 2029 год сохранен на уровне 7.5-8.5%. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 7.1-7.6% в 2026 году (июльский прогноз: 6.0-7.0%). В 2027 году она вернется к 4.0% и будет находиться на цели в дальнейшем. Средняя за год инфляция прогнозируется на уровне 6.2-6.3% в 2026 году и 5.2-5.7% в 2027 году.

По данным ЦБ, в III квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8.0% в пересчете на год против 4.8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6.2 с 4.5% в предыдущем квартале. На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6.8%.

ЦБ отметил, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики и считает, что на среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой ДКП, отметил регулятор.

ЦБ сообщил, что денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка, однако с учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков. Кредитная активность в среднем за III квартал была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой.

ЦБ отметил, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Обеспеченность предприятий работниками продолжает улучшаться, но ситуация неоднородна по отраслям. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда, хотя разрыв по-прежнему существенный. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Безработица находится вблизи исторических минимумов.

По оперативным данным ЦБ, во втором полугодии 2026 года экономика растет «умеренными темпами». В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года.

Прогноз Банка России по приросту ВВП РФ на 2026 год повышен до 0.5-1.0% (июльский прогноз: 0.0-1.0%). Прогноз на 2027 год понижен до 1.0-2.0% (ранее: 1.5-2.5%), на 2028-2029 г.г. сохранен на уровне 1.5-2.5% ежегодно (ранее: 1.5-2.5% ежегодно).

Прогноз по динамике экспорта на 2026 год понижен до (-1.0)-1.0% (ранее: 0.0-2.0%), импорта - повышен до 2.0-4.0% (ранее: 1.0-3.0%). Прогноз профицита текущего счета на 2026 год повышен до 71 млрд долларов (ранее: 48 млрд долларов), торгового профицита - до 150 млрд долларов (ранее: 119 млрд долларов). Прогноз средней цены нефти для налогообложения на 2026 год повышен до 72 долларов за барр. (ранее: 60 долларов), на 2027 год - до 55 долларов (ранее: 50 долларов), на 2028-2029 г.г. сохранен на уровне 50 долларов

Расходы домохозяйств в 2026 году, по прогнозу ЦБ, вырастут на 3.0-3.5% (июльский прогноз: 1.5-2.5%). Инвестиции в основной капитал изменятся на (-1.0)-0.0% (ранее: (-1.5)-0.5%).

Прогноз по приросту кредитования населения на 2026 год понижен до 5-8% (ранее: 5-9%), ипотеки - до 6-9% (ранее: 6-10%), кредитования организаций повышен до 9-12% (ранее: 7-11%).

Рост денежной массы в национальном определении в 2026 году прогнозируется на уровне 10-13% (ранее: 7-12%), в 2027 году - 5-10% (ранее: 6-11%), в 2028-2029 г.г. - 7-12% (ранее: 7-12%).

5 ноября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.