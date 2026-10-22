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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2026 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
22.10.2026 17:11

Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре не изменился

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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