Число повторных обращений по безработице в США выросло на 25 тыс.

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 октября, составило 194 тыс., уменьшившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 200 тыс., пересмотрено со 199 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 197.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 октября, выросло на 25 тыс. и составило 1.728 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.703 млн, пересмотрен с 1.710 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.711 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 октября, сократилось на 40 тыс. и составило 1.49 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.69 млн.