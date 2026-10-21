EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 3.1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились на 1.3 млн баррелей

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 октября, снизился на 3.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 3.0 млн барр. Эксперты ожидали, что запасы бензина не изменятся.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.3 млн барр. и составили 282.7 млн барр., что является минимальным уровнем за период с 1982 года. Максимальная вместимость резерва - 714 млн барр., операционный минимум для запасов нефти в SPR составляет 252.4 млн барр. При более низком уровне запасов могут возникнуть сложности в функционировании резерва.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении нефти из SPR с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе расширились на 1.0 млн барр. и составили 27.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.269 млн барр. в сутки против 13.679 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 октября, снизились на 4.93 млн барр., запасы бензина сократились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.9 млн барр.