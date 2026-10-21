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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
21.10.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.9 млн баррелей

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 октября, снизились на 4.93 млн барр., запасы бензина сократились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующемся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.9 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.3 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 1.3 млн барр.

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