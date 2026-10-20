Курс доллара 82.8879   Курс евро 93.0417  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2026 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:09

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре упал на 7.3%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в сентябре снизился на 7.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 66.0 пунктов против 71.2 в августе, обновив рекордно низкое значение, которое ранее было зафиксировано в январе 2025 года на уровне 70.6.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение индекса на 0.4%.

В годовом сравнении индекс снизился на 11.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в сентябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

вчера
18:07
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тыс электромобилей из-за дефекта батарей - Bild
вчера
17:46
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА СРЕДУ - 12,37 РУБ, ДОЛЛАРА - 82,89 РУБ, ЕВРО - 93,04 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:40
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ БЮДЖЕТА ГАЗПРОМА НА 2026 Г УЧИТЫВАЕТ РОСТ ПОСТАВОК ГАЗА В БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ И КНР ПО СРАВНЕНИЮ С ИЗНАЧАЛЬНЫМ ПЛАНОМ - ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ
вчера
17:14
Более 30 панельных сессий и дискуссий пройдет в рамках форума "Россия – Африка" в Москве
вчера
17:09
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре упал на 7.3%
вчера
16:26
Популярный среди туристов в Турции сервис оплаты Letim прекратит работу 30 ноября
вчера
16:00
ФАС не ждет проблем с обеспечением рынка РФ дизтопливом из-за смягчения запрета на экспорт
вчера
15:41
Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития искусственного интеллекта
вчера
15:40
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре уменьшилось на 0.2%
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.