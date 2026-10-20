Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре упал на 7.3%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в сентябре снизился на 7.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 66.0 пунктов против 71.2 в августе, обновив рекордно низкое значение, которое ранее было зафиксировано в январе 2025 года на уровне 70.6.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение индекса на 0.4%.

В годовом сравнении индекс снизился на 11.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в сентябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.