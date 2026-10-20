Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре уменьшилось на 0.2%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре уменьшилось на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1400 тыс. в годовом исчислении против 1403 тыс. в августе (пересмотрено с 1394 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1390 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 3.0%.