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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2026 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:40

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре уменьшилось на 0.2%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре уменьшилось на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1400 тыс. в годовом исчислении против 1403 тыс. в августе (пересмотрено с 1394 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1390 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 3.0%.

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