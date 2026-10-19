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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2026 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
19.10.2026 18:17

Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре снизился, оказавшись хуже прогноза

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре составил 29 пунктов против 32 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали индекс на отметке 31.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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