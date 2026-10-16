Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в августе (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с сентябрём 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 2.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 76.9% против 76.4% в августе (пересмотрено с 76.3%).

В сентябре 2025 года показатель составлял 76.0%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.