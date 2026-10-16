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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2026 г.Цены на импорт в США в сентябре выросли на 1.1%...
сегодня 20:10

Цены на импорт в США в сентябре выросли на 1.1%, цены на экспорт - на 2.2%

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре выросли на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.9%.

В годовом сравнении цены на импорт повысились на 8.1%.

Цены на экспорт из США в сентябре выросли на 2.2% после увеличения на 1.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).

В годовом сравнении цены на экспорт выросли на 11.6%.

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