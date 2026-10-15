EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 8.6 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 1.0 млн баррелей

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 октября, снизился на 8.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.5 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 283.0 млн барр., что является минимальным уровнем за период с 1982 года. Максимальная вместимость резерва - 714 млн барр., операционный минимум для запасов нефти в SPR составляет 252.4 млн барр. При более низком уровне запасов могут возникнуть сложности в функционировании резерва.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении нефти из SPR с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе расширились на 1.9 млн барр. и составили 26.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.679 млн барр. в сутки против 13.979 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 октября, снизились на 11.12 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.8 млн барр.