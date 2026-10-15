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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
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Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 11.1 млн баррелей

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 октября, снизились на 11.12 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующемся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 1.8 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр., запасы бензина снизились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.5 млн барр.

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