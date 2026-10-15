Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе вырос на 0.4%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.9% в июле (пересмотрено с +0.8%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.33 против 1.40 годом ранее.