Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 4 тыс.

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 октября, составило 199 тыс., повысившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 199 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 198 тыс., пересмотрено со 197 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 198.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 октября, сократилось на 4 тыс. и составило 1.710 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.714 млн, пересмотрен с 1.716 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.709 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 сентября, выросло на 5.5 тыс. и составило 1.526 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.716 млн.