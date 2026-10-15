Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 1.3% в августе (пересмотрено с +1.2%).

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 6.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.9% после повышения на 1.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж на 0.6%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 7.2%.