Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 1.3% в августе (пересмотрено с +1.2%).
В годовом сравнении розничные продажи расширились на 6.3%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.9% после повышения на 1.4% месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж на 0.6%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 7.2%.