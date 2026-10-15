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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2026 г.Индекс цен производителей США в сентябре вырос ...
сегодня 15:37

Индекс цен производителей США в сентябре вырос на 1.3%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в августе (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 6.3% против 5.6% в августе (пересмотрено с 5.4%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 5.5%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 5.0% против 4.8% в августе (пересмотрено с 4.7%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 4.4%.

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