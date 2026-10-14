Инфляция в США в сентябре выросла на 0.6%, базовая инфляция повысилась на 0.3%

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро статистики труда Минтруда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.4% в августе.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США составила 3.7% против 3.4% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.3% в августе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.6% против 2.4% в августе.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре снизилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в августе. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 0.7%.