Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре выросли на 1.5%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре выросли на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.99 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.95 млн домов.

По сравнению с сентябрём 2025 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 2.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 417.5 тыс. долл, повысившись на 1.3% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.60 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 1.9% по сравнению с августом на 4.6% в годовом сравнении.

В сентябре потребовалось бы 4.8 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, как и в августе, против 4.5 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в сентябре в среднем составил 33 день против 31 в августе и 33 в сентябре 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в сентябре достигла 6.86% годовых в сравнении с 6.67% в августе и 6.35% годом ранее.