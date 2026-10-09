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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:06

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился, инфляционные ожидания выросли

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту университета Мичигана, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 46.3 пункта против 48.1 в конце сентября.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 47.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 4.7% против 4.6% в конце сентября.

В обзоре говорится, что, несмотря на некоторое улучшение ожиданий относительно личного финансового положения и условий ведения бизнеса на ближайший год, оценки условий для покупки товаров длительного пользования резко ухудшились на фоне роста цен и высокой стоимости заимствований. Рост оптимизма среди демократов и республиканцев был нивелирован его снижением среди независимых избирателей.

В целом, наиболее заметное падение показателей наблюдалось среди потребителей с низким уровнем дохода и небольшими портфелями акций - групп населения, располагающих меньшими ресурсами для того, чтобы справиться с ростом цен. Недовольство стоимостью жизни продолжает расти; потребители, независимо от политических взглядов, считают, что состояние экономики ухудшилось с начала года.

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