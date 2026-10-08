Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.4% в июле (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.7%, как сообщалось в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.0% в июле (пересмотрено с +0.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.18 против 1.28 годом ранее.